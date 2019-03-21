Общество

Муниципальный «снежный» полигон планируется создать в Пскове

Муниципальный «снежный» полигон планируется создать в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на сессии гордумы 27 марта, докладывая об итогах контроля за качеством уборки и содержания улиц Пскова.

Напомнив о сложностях, возникших в этом году с вывозом снега на «снежный полигон», он сообщил, что администрация города занимается вопросом создания не частного, а уже муниципального снежного полигона. «Направлено обращение в КУГИ, и у Пскова появится собственный полигон, куда можно будет свозить снег», - пояснил Братчиков. Также он сообщил, что подготовлена заявка в адрес губернатора Михаила Ведерникова по поводу усиления двух псковских муниципальных предприятий, занимающихся уборкой города - «Службы благоустройства Пскова» и «Специализированной службы».

Речь идет о получении техники на 65 млн рулей, которая позволит убирать около 30% городских улиц своими силами.