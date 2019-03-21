Общество

Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз более 19 тонн норвежской скумбрии

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз более 19 тонн мороженой скумбрии. Партия рыбы, произведенная предприятием Норвегии, следовала с территории Латвии в Республику Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами управления выявлена одна коробка свежемороженой рыбы весом 21,3 килограмма (предположительно сельдь) без маркировочной этикетки с информацией о наименовании товара, дате производства, сроке годности, предприятии изготовителе, стране происхождения и условиях хранения. Кроме того, на выявленную рыбу отсутствовали ветеринарные и товаротранспортные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.