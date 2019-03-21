Общество

Псковская гордума согласовала установку в сквере Павших борцов памятного знака малолетним узникам

Псковская гордума согласовала установку в сквере Павших борцов памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 27 марта. Решение принято единогласно.

Представители общественности выразили властям Пскова благодарность за внимание к инициативе установки такого памятного знака. «Пусть этот знак напоминает будущим поколениям псковичей о зверствах, которые чинили фашисты в годы войны на нашей земле», - подчеркнул Анатолий Васильев.

Также решением депутатов утвержден эскиз памятного знака и текст надписи.