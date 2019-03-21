Общество

На компенсацию платежей за вывоз ТКО для многодетных семей в Псковской области выделят 6 млн рублей

На поддержку многодетных семей в Псковской области потребуется дополнительно 6 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комитета по труду и социальной политике Псковской областного Собрания депутатов сообщила главный аналитик регионального комитета по социальной защите Инаида Бернацкая в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «О социальной поддержке многодетных семей».

По словам Инаиды Бернацкой, затраты будут связаны с выплатой компенсации в 30% отдельным категориям граждан из средств регионального бюджета в рамках социальной поддержки.

Она напомнила, что проект закона разработан для того, чтобы при предоставлении мер социальной поддержки в состав платы за коммунальные услуги, за уплату которых отдельным категориям граждан предоставляется ежемесячное пособие, были включены все расходы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ. В том числе и расходы по оплате утилизации ТКО, которые сейчас переведены в коммунальные, а в прежней формулировке закона их не было. Поправки в региональном законе позволят сократить размер платежа за вывоз и утилизацию мусора для многодетных семей.

В рамках обсуждения депутаты заинтересовались, из каких источников будет осуществляться компенсация и не будет ли возникать задержек, как, например, происходит в случае с компенсациями за оплату капремонта.

«Компенсация будет предоставляться в следующем месяце за текущий. Задержек по выплате компенсаций не будет», – заверила Инаида Бернацкая.

Члены комитета по труду и социальной политике регионального парламенты согласовали предлагаемые изменения. Ранее поправки согласовали на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.