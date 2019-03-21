Общество

Депутаты Пскова выступили против пафосных названий улиц и парков

Депутаты Псковской городской Думы Федор Постнов («Единая Россия») и Елена Маницкая (КПРФ) выступили против пафосных названий улиц и парков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет они высказали в рамках рассмотрения вопроса о присвоении ряду улиц города имен 18 выдающихся личностей, связанных с историей Пскова. В этом списке - герои Великой Отечественной войны, маршалы, писатели и поэты.

Федор Постнов напомнил, что на новых улицах предполагается предоставить земельные участки многодетным семьям, и в связи с этим предложил часть из указанного списка заменить на несколько «веселеньких многодетных улиц».

Между тем, Елена Маницкая отметила, что у нее «вообще сложилось ощущение, что все улицы и парки в Пскове будут называться пафосно». «А наши деды давали им нормальные названия», - заметила депутат.

«Существуют множество детских авторов, психологов. Названия улиц должны быть нормальные. Почему улицы надо называть именами умерших людей, судьбы которых сложились трагически?» - выразила недоумение Елена Маницкая, напомнив всем пословицу «как вы лодку назовете, так она и поплывет».