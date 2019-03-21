Общество

Псковский Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках, собирающих деньги на лечение больных детей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

В адрес управления поступает информация об участившихся случаях телефонных звонков мошенников от имени руководителя управления к предпринимателям и руководителям ряда организаций. Неизвестные лица предлагают сбор денег на лечение больных детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области не осуществляет сбора денежных средств и просит при возникновении ситуаций, связанных с подобными предложениями, обращаться в правоохранительные органы и по телефону доверия в управление - 8112-72-19-10