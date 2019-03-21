Общество

Депутаты Пскова призывают контролирующие органы проверить доступность аптек для маломобильных групп населения

Депутаты Псковской городской Думы Григорий Турчин и Федор Постнов призвали прокуратуру города провести проверку доступности аптек, расположенных на территории города, для маломобильных групп населения. Свою просьбу они озвучили на сессии гордумы 27 марта.

Как пояснил Григорий Турчин, недавно они с Федором Постновым проверили соблюдение норм доступности аптек, расположенных на центральных улицах Пскова. Проверка показала, что многие аптеки, получив лицензию на осуществление деятельности, не обеспечили наличие устройств, которые позвляют людям на инвалидных колясках или мамам с колясками беспрепятственно попасть в аптеку. Так, не все аптеки оборудованы пандусами и кнопками вызова.

«Пандусы отсутствуют не у всех аптек, но назвать это пандусами язык не поворачивается, потому что без посторонней помощи туда не въехать. Так,у одной аптеки мама с коляской сначала должна въехать в яму, а потом уже подниматься по пандусу», - пояснил Григорий Турчин.

Между тем, Федор Постнов привел пример других регионов, где несоблюдение норм доступности являлось поводом для закрытия аптек.

Депутаты призвали надзорные органы усилить внимание к этой проблеме, в частности, попросили прокуратуру Пскова провести плановую проверку аптек на предмет доступности для маломобильных групп населения. Принято решение направить собранные в ходе проверки аптек материалы в прокуратуру, Роспотребнадзор и областной комитет соцзащиты для проведения ведомственных проверок.