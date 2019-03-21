Общество

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте», - говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

Там пояснили, одно из обязательных условий назначения социальной пенсии - постоянное проживание на территории России. Раньше подтвердить этот факт можно было только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным удостоверением личности, или свидетельством МВД о регистрации. Если этих документов не было, ПФР приходилось выносить специальное решение о назначении соцпенсии для граждан, которые были зарегистрированы по месту пребывания в социальных, медицинских или исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам достаточно раз в год лично подавать заявление в ПФР. При этом подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации.

«Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечается в пресс-релизе.

Право на социальную пенсию имеет ряд категорий постоянно проживающих в России граждан и лиц без гражданства: в частности, это инвалиды, сироты, представители малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, а также получатели социальной пенсии по старости (в том числе иностранцы, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 для мужчин и 60,5 лет для женщин по данным на 2019 год).