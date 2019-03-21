Общество

Псковских госслужащих будут ротировать с сохранением оклада

Новые положения, касающиеся ротации государственных гражданских служащих Псковской области, нашли поддержку в региональном парламенте на уровне рассмотрения на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подробнее о документе, предлагающем закрепить новые нормы в законе «О государственной гражданской службе Псковской области» рассказал начальник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александр Палладин.

По его словам, проектом закона предусматривается, что при назначении гражданского служащего в порядке ротации на иную должность гражданской службы будет учитываться уровень его квалификации, специальность, направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности.

Законопроектом также устанавливается ограничение в отношении должности, на которую может быть назначен гражданский служащий в порядке ротации - его должностной оклад не может быть ниже оклада по ранее замещаемой им должности.

Изменяется и порядок прекращения служебного контракта с гражданским служащим, назначенным на должность в порядке ротации - гражданского служащего должны предупредить об этом не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта, а не за три, как сейчас.

Кроме того, конкретизируются причины, по которым гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации.

Вносимые законопроектом изменения не потребуют дополнительного финансирования из средств областного бюджета. Проект закона получил положительное заключение прокуратуры Псковской области.