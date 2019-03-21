Общество

Михаил Ведерников: Антинаркотическую работу в регионе необходимо вести превентивно, жестко и принципиально

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 27 марта, провел заседание антинаркотической комиссии региона, на котором были подведены основные итоги работы в 2018 году и определены актуальные направления на текущий год.

«Современный мир бросает нам серьезные вызовы, связанные с использованием правонарушителями новых технологий, в том числе, информационных. Многое из того, что отлично работало еще несколько лет назад, сегодня теряет свою актуальность. Подчас нам нужно фактически заново обучаться, делать это быстро, на ходу, чтобы успевать за динамично изменяющейся обстановкой», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростую обстановку, правоохранительные органы успешно справляются со своими задачами. Об эффективности работы профильных ведомств говорят данные статистики. За год на территории области выявлено около 650 наркопреступлений, большая часть которых тяжкие и особо тяжкие, что на 64% больше чем в 2017 году. Число зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выросло в 2 раза. В прошлом году пресечена деятельность крупной преступной группировки, которая работала через Интернет, закрыты 7 обособленных интернет-магазинов, ликвидирована связанная с ними нарколаборатория. «Все наши ведомства работали активно и добросовестно, но, как видно, этого недостаточно. Переломить ситуацию можно двумя способами: привлекать к борьбе нашу молодежь и создавать условия, при которых преступная деятельность перестанет быть альтернативой законному заработку», — предложил Михаил Ведерников.

Особое внимание губернатор уделил деятельности волонтеров, которые помогают Управлению по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Ребята участвуют в мониторинге социальных сетей, проводят тематические акции на всей территории области, закрашивают объявления на стенах и заборах. За 4 рейда 15 добровольцев уничтожили более 400 надписей с адресами сайтов по продаже наркотиков в Пскове. Глава региона выступил с предложением установить видеонаблюдение в местах, где постоянно появляются новые надписи, и подключить к мониторингу молодых людей. А на базе проектного офиса «Команды 2018» организовать совместный с компанией «Мегафон» и правоохранительными ведомствами семинар, на котором ребятам подскажут дополнительные возможности работы.

К актуальной задаче Михаил Ведерников отнес и создание достойной альтернативы заработка, которая поможет людям сделать правильный жизненный выбор. Ведь, большинство осужденных за бесконтактный сбыт наркотиков относились к этой незаконной деятельности как к доступному источнику дохода. Губернатор предложил организовать областную студенческую биржу труда, где будут размещаться вакансии со свободным графиком, чтобы студенты могли совмещать работу с учебой, и поручил членам антинаркотической комиссии направить свои предложения по организации этой работы в управление общественных проектов и молодежной политики.

«Люди, распространяющие наркотические средства, сегодня бросают вызов нашей компетенции, гибкости и способности находить новые подходы. Но самое страшное — они быстро заменяют выпавшие кадры, заново открывают ресурсы, создают сети распространения. Отвечать нужно превентивно, жестко и принципиально», — обратил внимание глава региона.

В продолжение заседания члены АНК утвердили проект доклада председателя Государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в Псковской области в 2018 году, обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, организации профилактической антинаркотической работы в высших учебных заведениях Пскова и Великих Лук, проанализировали перспективы развития молодежного добровольческого движения. Члены комиссии, которые добились лучших результатов в работе, получили от губернатора благодарственные письма за активный и плодотворный труд.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил на основе анализа предоставленных данных в двухнедельный срок выработать конкретные предложения по организации антинаркотической работы на территории региона и отдельных муниципальных образований. Эти наработки должны лечь в развернутый план действий.