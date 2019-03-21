Общество

Псковская гордума разрешила сдать в аренду часть здания бани на Конной

Псковская гордума дала согласие муниципальному предприятию города Пскова «Банно-прачечный комбинат» на предоставление в аренду части здания бани на Конная, 8, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, по результатам проведения аукциона.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, помещение площадью 46 кв. м планируется передать в аренду на пять лет под любые не запрещенные законом виды деятельности. Речь идет о двух служебных помещениях, коридоре, двух предуборных, уборной, душевой. Как пояснил директор Банно-прачечного комбината, депутат гордумы Сергей Колосов пояснил корреспонденту ПЛН, предпочтительным является создание в этом помещении косметического салона, но все решит аукцион.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сдавать пустующие площади бань в аренду. 500 кв. метров находятся в ужасающем состоянии, и если мы их сдадим, то будем получать дополнительные средства на развитие бань и улучшение качества обслуживания населения», - пояснил Сергей Колосов.

Кроме того, на сегодняшней сессии Городскому культурному центру согласовали предоставление в аренду части здания для установки автоматов по изготовлению горячих напитков и продукции и продуктов питания в индивидуальных упаковках, средней общеобразовательной школе №23 и Центру лечебной физкультуры и реабилитации - помещения под реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 «Красная шапочка» - помещение для осуществления деятельности по предоставлению услуг по фотосъемке.

На сессии также согласовано предоставление в аренду муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида №48 «Лучик» помещения для осуществления деятельности по экологическому образованию, муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» - помещение для проведения разовых мероприятий просветительского и рекламного характера по заявкам физических и юридических лиц.

Также на сессии депутаты поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки, касающихся карты градостроительного планирования.