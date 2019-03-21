Общество

30 марта псковичи обсудят модель «новой деревни» с экспертом госдумы

30 марта состоится открытый семинар Клуба развития территорий Псковской области по теме «Экономика новой деревни. Псковская область». Мероприятие проводится при участии Глеба Тюрина, эксперта комиссии по муниципальной науке при комитете по науке Госдумы РФ. Семинар поддержан Фондом гарантий и развития предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПРОО «Комиссия по садоводствам».

Михаил Васильев, руководитель Клуба развития территорий, считает: «У нас появился шанс включить регион в число пилотных по уникальной федеральной программе развития многоукладной экономики села. Сейчас к тому же обсуждается проект комплексного развития сельских территорий страны. Более года назад активисты из разных уголков Псковской области объединились в Клуб и говорят – "Да!" новой модели деревни. Но для успешных преобразований в регионе очень важно именно сейчас увеличить команду сельских проектов. Нам нужен каждый активный человек с районов!».

Приглашаются к участию жители всех районов Псковской области и гости из других регионов, кому интересны проекты развития сельских территорий и переезд из мегаполисов в малые города и сёла.

Главное выступление на семинаре - лидера российского общественного движения по возрождению сельских территорий, основателя Института гражданских и социальных инициатив (Санкт-Петербург) – Глеба Тюрина. Именно он несколько лет назад показал в Архангельской области, как продуктивна на практике идея по созданию ТОС - территориального общественного самоуправления. Сегодня в России более 30 тысяч ТОС, в Псковской области их создание активизировалось в 2018 году.

При создании модели «новой деревни» акцентируется внимание на проблемах сельских поселений, создании успешных алгоритмов взаимодействия участников сельских сообществ и власти для улучшения качества жизни.

«Нет денег, нет человеческих ресурсов, нет инвестиций, и налицо огромное количество расходов, которых становится все больше, – вот реалии сегодняшних сел, - считает эксперт. – Поэтому основная деятельность по управлению сельскими территориями сводится к сокращению расходов, а это, к примеру, закрытие школ и постепенное умирание деревни. У такого абсолютно неэффективного сценария нет будущего».

Для возрождения села может сработать схема развития локальной экономики, основа которой - многоукладность экономики, кооперация, сплоченное человеческое сообщество.

«Местная экономика работает за счет внутренних ресурсов, создания и взаимодействия маленьких производств, которые реализуют продукцию на местном рынке, - считает Глеб Тюрин. - На основе созданных производственных и технологических цепочек. Благодаря подобной схеме сегодня преодолевается бедность в таких странах, как Индия, Китай, Бангладеш. В России алгоритм действия локальной экономики можно проследить по истории института земства, земских деятелей в 19-20 веках».

В современной России есть успешный опыт реализации проектов по возрождению деревень за счет локальной экономики – например, в Архангельской области на основе созданных микропредприятий по пчеловодству.

«На большей части территории России никакой экономики, кроме локальной, быть не может», - считает Глеб Тюрин.

Что это за система локальной экономики? Как ее запустить? Обо всем этом и пойдет речь на открытом мероприятии, которое состоится с 11 до 16 часов по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 20 (здание «Газпром»), 2 этаж.