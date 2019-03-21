Общество

На сумму свыше 130 млн рублей устранено выявленных Счетной палатой Псковской области нарушений в 2018 году

С отчетом о работе Счетной палаты Псковской области за 2018 год познакомились сегодня, 27 марта, депутаты регионального заксобрания в рамках заседаний парламентских комитетов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках доклада председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова напомнила, что ее ведомство осуществляет внешний государственный финансовый контроль. Она сообщила, что Счетной Палатой Псковской области осуществлялась проверка целевого расходования в регионе средств в сфере образования, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, охраны окружающей среды и финансирования основных мероприятий в рамках госпрограмм.

По ее словам, общее количество проведенных контрольных мероприятий составило 32, охвачено контрольными мероприятиями 53 объекта контроля. Проведено 6 внеплановых контрольных мероприятий на 6 объектах и 6 экспертно-аналитических мероприятий на 35 объектах.

По итогам проведенных контрольных мероприятий Счетной палаты региона руководителям объектов контроля, главным распорядителям средств областного бюджета в 2018 году направлено 36 представлений и 12 предписаний. В этом же году по результатам проведенных контрольных мероприятий направлено в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы 19 материалов. 8 материалов были отработаны в управлении ФАС Псковской области.

Устранено выявленных нарушений на сумму свыше 130 млн рублей, в том числе восстановлено бюджетных средств на сумму свыше 11 млн рублей.

За 2018 год по поручению Псковского областного Собрания депутатов проведена экспертиза 82 проектов законодательных и нормативных правовых актов области.

Добавим, что рассмотрение отчета Счетной палаты всем депутатским корпусом состоится на сессии.