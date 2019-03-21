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Общество

О достоинствах цифрового телевидения узнали жители Стругокрасненского района

27.03.2019 16:44|ПсковКомментариев: 0

Информационная акция «Цифровое телевидение в каждый дом» состоялась в Стругах Красных в районном Доме культуры. Специалисты Псковского ОРТПЦ рассказали о переходе Псковской области с аналогового на цифровое эфирное вещание, познакомили с преимуществами «цифры». Особое внимание обратили на то, как проверить параметры своего телевизора на соответствие цифровым стандартам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках акции жители муниципального образования получили исчерпывающие ответы на все вопросы, а также узнали, как самостоятельно настроить приставку для приема цифрового телевидения.

В праздничной программе для гостей акции выступил ансамбль русской песни «Псков» под управлением Александра Либа, показан документальный фильм «Тур на двоих. Струги Красные» производства псковской телерадиокомпании.

Самым ожидаемым событием стал розыгрыш шести приставок по номерам пригласительных билетов. Две приставки предоставлены администрацией Псковской области, еще одна - администрацией района, а три приобретены за счет Псковского отделения «Союза машиностроителей России».

Ранее подобные мероприятия прошли в Гдове, Новосокольниках, Порхове и Себеже. Следующая акция состоится 5 апреля в Опочке.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут задать по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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