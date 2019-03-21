Общество

Охрана памятников архитектуры Пскова требует современного подхода - Юрий Сорокин

Внедрять современные технологии для охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области, предложил вице-спикер регионального парламента, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Юрий Сорокин. В ходе заседания комитета депутат обратился к председателю госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой, напомнив, что год назад направлял в ее адрес письмо, в котором обращал внимание на проблему с охраной памятников архитектуры.



«Сейчас мы видим, что охрана памятников архитектуры зачастую осуществляется путем установки строительных вагончиков и размещения в них людей, которые выполняют свои функции формально. Один из примеров – охрана Покровской башни в Пскове. В непосредственной близости от нее установлен вагон, там круглосуточно находятся люди, топят бытовку дровами, которые лежат тут же. А рядом находится "жемчужина" псковского зодчества – Церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Считаю, что нужно внедрять современные технологии по охране таких объектов. Например, использовать видеонаблюдение, это позволило бы сэкономить бюджетные деньги и не расточать их на установку строительных вагонов с непонятной охраной, которая работает неэффективно», - резюмировал Юрий Сорокин.



Как пояснила Елена Яковлева, ответственность за состояние, содержание и охрану таких объектов несут их владельцы. «В данном случае Покровская башня является объектом федеральной собственности, находится в безвозмездном пользовании у Псковского музея-заповедника. В настоящее время на Покровской башне начата реализация проекта Всемирного банка, целью которого является реставрация башни, и приспособление ее для дальнейшего музейного использования», - сказала она.



Кроме того, по словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия, режим охраны, который сейчас используется на Покровской башне, является временным.



«По проекту, который согласован экспертами, предусматривается необходимость нахождения на объекте не только дистанционного наблюдения, но и охраны. Проектировщики представили решение – нужно предусмотреть помещения для размещения персонала, смотрителя, охранника. А по поводу дров, это признано аутентичной системой отопления, так как в видовых панорамах исторического города были поленницы. В данном случае дрова нужны для обеспечения деятельности самого храма», - уточнила Яковлева.



Юрий Сорокин также сообщил, что к нему поступило обращение от граждан, в котором псковичи жалуются на сложности с постройкой дома в районе улицы Красноармейской, проходящей вблизи Мирожского монастыря. В связи с этим обращением, депутат уточнил у Яковлевой, менялись ли охранные зоны данного объекта культурного наследия. Отвечая на вопрос депутата, руководитель госкомитета пояснила, что на протяжение последних 5 лет изменений границ зон охраны не проводилось. «На этом участке есть ограничения в рамках исторического поселения, там сохраняется усадебная застройка, и высотность до 8 метров», - уточнила Яковлева.