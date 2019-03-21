Общество

В Псковской области зафиксирован дефицит семян ели

На сегодняшний день в Псковской области существует дефицит посадочного материала ели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии в сфере лесных отношений Юрий Колесников.

Он отметил, что в прошлом году в прошлом году в регионе наблюдался дефицит семенного материала сосны, а в этом – ели. «Этот вопрос практически решен, к нам поступило предложение из Ленинградской области закупить у них излишки семенного материала ели», - добавил чиновник.

Юрий Колесников также сообщил, что собственный семенной материал заготавливает ГАУ ПО «Псковский лесопитомник», у которого для этого есть вся необходимая материально-техническая база.

Добавим, что в ходе доклада о внесении изменений в региональную госпрограмму «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» Юрий Колесников отметил, что проект «Школьное лесничество» будет свернут, поскольку он исключен из финансирования.

Однако он подчеркнул, что такое направление работы крайне важно для региона. «Если дети перестанут свинячить в лесу, это уже будет достижение», - добавил чиновник. Он предположил, что, возможно, проект «Школьное лесничество» нужно курировать через комитет по образованию, тогда у него будет шанс получить финансирование.