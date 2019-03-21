Общество

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области

Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На территории региона 28 марта планируется проведение единого дня приема граждан участковыми уполномоченными полиции с участием руководителей территориальных ОМВД на районном уровне и органов местного самоуправления. Информацию о времени и месте приема в городах, районах и отдельных сельских поселениях области можно получить через дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне.

В ходе мероприятия граждане могут обратиться по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию полиции, а также высказать свое мнение о работе участковых уполномоченных с помощью анкет, находящихся в местах проведения этой акции.

Информация о приеме граждан в городе Пскове и Псковском районе размещена на сайте УМВД России по Псковской области.