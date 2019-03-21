Общество

Министры и вице-премьеры станут кураторами отстающих регионов России

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева о новом формате кураторства регионов, которые находятся в наиболее сложном экономическом положении, передает «Интерфакс».

«Это касается только тех регионов, которые находятся в самом непростом экономическом положении. Не думаю, что на первом этапе их будет больше порядка десяти. У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить», - сказал Орешкин журналистам.

Он сообщил, что назначен таким «куратором» по Тыве. «Главная задача сейчас, буквально ближайших недель, - это завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл-Курагино для того, чтобы все документы были финализированы», - отметил Орешкин.

Министр напомнил, что совещание у премьер-министра было посвящено именно развитию Республики Тыва, которая по уровню денежных доходов по итогам 2017 года занимала последнее место в стране.

Было принято системное решение по отстающим регионам - назначить ответственных кураторов на уровне не ниже федерального министра, которые будут курировать проекты развития и на федеральном уровне помогать регионам выходить из непростой ситуации, рассказал Орешкин.