Общество

В Псковской области создадут региональный Совет отцов

В Псковской области будет создан региональный Совет отцов. Такое решение принято в среду, 27 марта, в проектном офисе «Команды 2018», где состоялась встреча мужчин с активной гражданской позицией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии приняли участие около 20 глав семей: представители государственной, муниципальной и законодательной власти, спортивной общественности, силовых структур, духовенства, землячеств, бизнеса. Все они, не зависимо от своей профессиональной деятельности, на общественных началах занимаются решением важных социально значимых вопросов и заинтересованы в поддержании традиционных семейных ценностей.

В ходе обсуждения своей общественной работы они пришли к решению объединиться для достижения общей стратегической цели: сообща решать задачи, которые ставит современное общество. В планах деятельности новой региональной организации - проведение мероприятий по решению воспитательных задач в семье и школе, укрепление и повышение статуса отца и роли семьи, организация совместного досуга отцов и детей в сферах спорта, культуры и образования. Частью общественной деятельности станет профилактика социального неблагополучия семей.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова общественную инициативу поддержала. «Роль отца в воспитании ребенка трудно переоценить. Ясно одно: без хороших отцов нет хорошего воспитания. И это здорово, что в нашем регионе есть такие активные и ответственные мужчины, готовые делиться своим личным опытом и помогать окружающим. А еще объединять вокруг себя единомышленников!» - отметила она.

Детский омбудсмен также добавила, что Совет отцов приглашает активных пап из районов Псковской области подключиться к новому движению. Организация намерена сотрудничать с региональным отделением Союза женщин России, Псковской епархией и другими общественными организациями. В скором времени у Совета отцов Псковской области появятся свои страницы в социальных сетях.

Отметим, что в ряде регионов Российской Федерации Советы отцов получили статус юридического лица и теперь могут участвовать в грантовых конкурсах социальной направленности.