Общество

В Стругокрасненском районе прокуратура добилась компенсации работникам редакции за несвоевременную выплату зарплаты

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий в МП «Редакция» выявлены грубые нарушения действующего законодательства, связанные с оформлением трудовых договоров с работниками, ведением трудовых книжек, а также несвоевременностью выплаты заработной платы.

В этой связи прокурором района в адрес директора МП «Редакция» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работникам предприятия выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы на общую сумму более 24 тыс. рублей.