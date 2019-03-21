Общество

В Порховском районе прокурор добился запрета предприятию осуществлять сброс сточных вод в реку

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения экологического законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что МП «Водоканал» Порховского района осуществляет производственную деятельность по сбору, очистке и распределению воды, сбору и обработке сточных вод, эксплуатирует очистные сооружения канализации.

В нарушение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды», Водного кодекса Российской Федерации предприятие осуществляет сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Шелонь с превышением нормативов загрязняющих веществ.

В результате сброса сточных вод с очистных сооружений предприятия допущена массовая гибель рыбы в акватории водного объекта.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете муниципальному производственному водопроводно-канализационному предприятию сброса в Шелонь сточных вод с превышением предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.