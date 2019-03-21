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Общество

Псковская Кадастровая палата навестила ветеранов

28.03.2019 09:48|ПсковКомментариев: 0

27 марта Кадастровая палата по Псковской области и Управление Росреестра приняли участие в президиуме Псковской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате.

В ходе мероприятия представитель управления Росреестра Елена Заря сообщила участникам президиума о новом порядке подачи документов через нотариуса. Валерий Никин, заместитель директора Кадастровой палаты рассказал ветеранам о дачной, лесной и гаражной амнистии. Участники президиума задали ряд вопросов: «Когда будет принята гаражная амнистия? Возможно, ли уже оформить землю в собственность под гаражом?» На все поступившие вопросы были даны разъяснения.

Кроме этого, Валерий Никин, рассказал о проходящей акции посвященной 9 мая. Ветераны, инвалиды ВОВ и их представители, действующие в отношении их объектов недвижимости, от их имени и имеющие соответствующую доверенность, могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты Кадастровой палаты по Псковской области и Управления Росреестра оперативно приедут в удобное для них время, проведут консультации, примут все необходимые документы и доставят их заявителю. Валерий Никин призвал ветеранов активно принимать участие в акции.

В дальнейшем Кадастровая палата и Управление Росреестра продолжат сотрудничество с Псковской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Теги: #Росреестр #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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