Общество

В Доме профсоюзов начал работу форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области»

В большом зале Дома профсоюзов начал работу форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области». В его работе принимают участие представители профсоюзных организаций бюджетной и внебюджетной сферы. На пленарном заседании они обсудят актуальные вопросы оплаты труда, охраны труда в организации, дискриминацию и дискредитацию в сфере труда, а также социальный пакет работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза.

Также участникам форума будут представлены доклады заместителей председателя Псковского облсовпрофа Надежды Партхаль об общем порядке проведения единой переговорной кампании и Андрея Хришкевича о проблемных вопросах в процессе проведения переговорной кампании. Заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности областного профсоюзного объединения Николай Марушевский представит итоги анкетирования работников, проведённого в целях выявления удовлетворённости их своим трудом в организации и социальной политикой в сфере труда.

Во второй половине дня состоится панельная дискуссия, кроме того, участники форума в группах проработают и обсудят свои предложения в региональные отраслевые соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения на территории Псковской области.

Второй день работы форума, 29 марта, будет посвящен подготовке резолюций, обращений в органы государственной власти и комиссий по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней. Также представители профсоюзных организаций, приехавшие на форум, примут участие в заседании Совета Псковского облсовпрофа.