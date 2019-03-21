Общество

Клиентская служба ПФР на Октябрьском проспекте с 1 апреля не будет осуществлять прием граждан

Управление ПФР в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) сообщает: по техническим причинам клиентская служба по адресу - Псков, Октябрьский проспект, 52 не будет осуществлять прием граждан с 1 апреля ориентировочно до 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Прием граждан осуществляется в клиентских службах города Пскова по адресам: улица Петровская, 53 и улица Алтаева, 6, а также заявления можно подать через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.