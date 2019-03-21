Общество

Вопросы демографии обсудили в администрации Великих Лук

26 марта состоялось I заседание координационного Совета по демографии при администрации города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На заседании присутствовали руководители и заместители стационарных, специализированных многопрофильных медицинских лечебно-профилактических учреждений и организаций города, представитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также городского отдела государственной статистики.

И.о. заместителя главы администрации города по социальной сфере Татьяна Лозницкая подчеркнула, что координационный Совет по демографии создан с целью обратить свое внимание на вопросы, требующие вмешательства и совместной работы для исправления демографической ситуации в Великих Луках.

Начальник отдел государственной статистики Галина Горчакова рассказала о демографической ситуации, сложившейся в 2018 году. По ее словам, численность населения за данный период снизилась на 1%. За январь-декабрь 2018 года в городе умерло человек в 1,7 раза больше, чем родилось.

Об анализе ситуации по обеспеченности населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами в рамках федеральной и региональной льготных программ доложила директор МП «Фармация» Ирина Питикина. Она акцентировала внимание на том, что наблюдается недофинансирование по вышеперечисленным программам. Так, в 2019 году на льготные лекарства на 1 федерального льготника выделено 861,8 рубля в месяц. Эта сумма не покрывает среднюю стоимость одного рецепта. На сегодняшний день уже израсходовано 63% норматива финансирования. На льготные лекарства на 1 регионального льготника выделено 883 рубля в месяц.

Причем 40-45 % средств, выделенных региональным бюджетом, идет на обеспечение федеральных льготников. Ирина Питикина сообщила о том, что по причине несостоявшихся аукционов отсутствуют многие лекарственные средства. Сложная обстановка сохраняется с инсулином «Изофан».

«Администрация города совместно с МП «Фармация» проводят еженедельный мониторинг недостающих лекарственных средств, стараемся оказать адресную помощь тем пациентам, которые остро нуждаются в лекарственных препаратах», - отметила Ирина Питикина.

Заместитель начальника федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Преснухина в своем выступлении рассказала о состоянии и принимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекций на территории города в 2018 году. Так, в случае выявления единичных заболеваний холерой для госпитализации будут использоваться боксы инфекционных отделений или изолированные части помещений инфекционных отделений.

Предусмотрена лабораторная база по проведению исследований на холеру, в период эпидемиологического благополучия. Кроме того, в целях предупреждения распространения особо опасных инфекций разработаны оперативные планы первичных противоэпидемических мероприятий, организована ежегодная теоретическая подготовка, с последующей аттестацией медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проводятся тренировочные занятия с вводом «условного» больного.

Также на заседании выступили представители учреждений здравоохранения города.

Все выступающие акцентировали внимание на проблеме нехватки кадров в сфере здравоохранения. Главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова выразила надежду на ее решение в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который обещает устранить кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала на 95% во всех регионах России до 2021 года.

Директор Противотуберкулезного диспансера Наталья Назарова напомнила, что 21 марта в преддверии Дня борьбы с туберкулезом совместно с Российским красным крестом было осмотрено 48 безработных граждан, выявлено 2 случая пневмонии, туберкулеза не обнаружено.

Подводя итоги заседания, Татьяна Лозницкая отметила, что увеличить финансирование решением заседания невозможно, но совместное внимание и системная работа определенно будут служить положительной тенденцией в сфере здравоохранения.