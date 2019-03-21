Общество

Александр Козловский: В Псковской области растет новое поколение инженеров-новаторов

Уникальные знания и опыт получают дети в кванториумах по всей стране на суперсовременном оборудовании, в том числе и в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

«Сегодня наши дети получают такие знания, которые нам кажутся запредельными. Всего полгода назад в Пскове открылся технопарк «Кванториум», а школьники уже представили несколько интересных проектов. Например, сами разработали недорогой, но качественный антисептик - выявили формулу и сделали бактериологический анализ», - рассказал он.

Александр Козловский обратил внимание, что не только «Кванториум» объединяет современную псковскую молодежь. В рамках других проектов псковские школьники изобрели умную электронную трость, придумали новый бренд одежды, которая изготавливалась бы из переработанной старой и др.

«Это доказывает неравнодушность псковских ребят к проблемам общества, граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. А также то, что в нашем регионе подрастают будущие инженеры, новаторы. Они понимают, что будущее за новациями и социально-значимыми проектами. Они знают, как принести пользу обществу, своей стране», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Александр Козловский упомянул, что еще один кванториум может открыться в Великих Луках. «Важно, что такими площадками в городах могут пользоваться и дети из соседних районов», - заключил он.