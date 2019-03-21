Общество

Великолукская пенсионерка стала жертвой «специалиста коммунальных служб»

По версии следствия, днем 27 марта к великолучанке 1929 года рождения зашел неизвестный мужчина, который представился работником одной из коммунальных служб. Он сообщил, что в квартире необходимо заменить газовый счетчик. И в связи с этим попросил предоплату. Пенсионерка передала ему около 22 тысяч рублей. Перед уходом «специалист» сказал пожилой хозяйке, что зайдет к ней через две недели и тогда займется установкой счетчика.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вскоре выяснилось, что к пенсионерке приходил мошенник.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.