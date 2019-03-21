Общество

Ульяна Михайлова: Охват работников коллективно-договорным регулированием в Псковской области недостаточен

В Псковской области охват работников коллективно-договорным регулированием недостаточен, заявила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, открывая Форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области», который сегодня и завтра будет проходить в Доме профсоюзов.

По информации председателя областного профобъединения, сегодня на территории региона есть большое количество трудовых коллективов, где коллективного договора нет, он не регулирует вопросы оплаты труда и большая группа профсоюзных товарищей выпадает из системы социального партнерства. По оценкам профсоюзной стороны, речь идет о 14 тысячах членов профсоюзов, а также тех, кто трудится в коллективах, где действуют первичные профсоюзные организации.

Ульяна Михайлова отметила, что в рамках социального партнерства профсоюзная сторона регулярно выступает с предложениями об увеличении заработной платы работников в Псковской области. «Но последние годы позволили сделать вывод, что без мощной поддержки и участия самих работников получить хороший результат в этом переговорном процессе не удаётся. Предложения должны вырабатываться непосредственно самим профсоюзным активом в дискуссии друг с другом. В процессе Форума нам предстоит выработать общие идеи, которые надо внести в переговорную кампанию по зарплатам, по льготам, по мероприятиям в сфере охраны труда. Я считаю, что участники Форума могут четко обсудить вопросы дискриминации в сфере труда, те перекосы, которые возникают в системах оплаты труда на территории Псковской области. Мы в состоянии сегодня подготовить хорошие предложения в единый коллективный договор как типовой документ, который мы можем предложить нашим профсоюзным организациям, а их на территории региона почти 700», - сказала лидер псковских профсоюзов.

По словам Ульяны Михайловой, несколько встреч с работниками бюджетной сферы позволили сформулировать тезис, что такое явление как дискриминация в сфере труда в Псковской области существует. «Оно выражено и в ненадлежащем размере должностных окладов, ненадлежащем финансировании учреждений бюджетной сферы. И мы ждем от участников Форума практических наработок, которые, скорее всего, уже сформулированы ими опытным путем. Этот опыт специалисты облсовпрофа должны переработать в практические тезисы, которые мы намерены предложить в нормативно-правовые акты, регулирующие системы оплаты труда бюджетников, а также в региональное соглашение о минимальной заработной плате на территории Псковской области, которое касается и работников внебюджетной сферы», - сказала председатель Псковского облсовпрофа, добавив, что с 1 по 15 апреля Псковский облсовпроф намерен скоординировать единую переговорную кампанию на территории региона.