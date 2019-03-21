Общество

Волонтерский лагерь будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля

Второй летний полевой лагерь «Волонтерская усадьба» будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры.

27 марта сотрудники центра совершили очередную поездку в Волышово с целью определения видов работ, которые хотелось бы совершить в этом сезоне. На этот раз внимание сотрудников центра и волонтеров будет привлечено к голубятне, которую продолжат восстанавливать, а также к зданию главной конюшни.

«Мы по-прежнему готовы сотрудничать со всеми заинтересованными в спасении усадьбы лицами и организациями. Приглашаем всех лиц, достигших 18-летнего возраста, стать частью волонтерского движения наследников псковской культуры», - отметили в центре.

Запись в число волонтеров и получение дополнительной информации производится:

По телефону: 8(8112)72-35-78

Через группу в социальных сетях: http://vk.com/npc_pskov

Через координатора волонтёров в Волышово: http://vk.com/valnad

Напомним, в декабре 2018 года были оформлены и поданы заявки для участия в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 гг. Среди заявлений были направлены следующие предложения в отношении Ансамбля зданий усадьбы Строганова в селе Волышово:

Первоочередные противоаварийные и консервационные работы на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Дом Графский) Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта реставрации ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком», (Церковь Спаса) Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта реставрации ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Предварительные работы) Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для проведения первоочередных противоаварийных работ на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Дом графский) Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта первоочередных противоаварийных мероприятий на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Домик графини) Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для проведения первичных противоаварийных работ на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII - XIX вв. с парком», (Дом управляющего, контора)

В настоящий момент заявки проходят стадию обработки, принятия решений в отношении поддержки заявленных мероприятий.