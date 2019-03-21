Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Сначала сделай, а потом критикуй!
 
 
 
ещё Общество 21.03.2019 17:325 В Псковской области «Ласточка» проехалась в тестовом режиме до Печор 28.03.2019 12:300 Юнармейцы Великих Лук выиграли путевки в Международный детский центр «Артек» 28.03.2019 12:290 Депутат из Острова скрыл доходы в размере 2,8 млн рублей 28.03.2019 12:180 В Великолукском районе загрязняющую среду компанию «ВСГЦ» оштрафовали на 100 тысяч рублей 28.03.2019 12:160 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами 28.03.2019 12:060 Клиентская служба ПФР на Октябрьском проспекте с 1 апреля не будет осуществлять прием граждан
 
 
 
Самое популярное 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 26.03.2019 11:018 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:582 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 25.03.2019 16:543 Грязные, злые, голодные 26.03.2019 14:221 Весна в Пскове начнется уже в эти выходные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волонтерский лагерь будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля

28.03.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

Второй летний полевой лагерь «Волонтерская усадьба» будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры.

27 марта сотрудники центра совершили очередную поездку в Волышово с целью определения видов работ, которые хотелось бы совершить в этом сезоне. На этот раз внимание сотрудников центра и волонтеров будет привлечено к голубятне, которую продолжат восстанавливать, а также к зданию главной конюшни.

 

«Мы по-прежнему готовы сотрудничать со всеми заинтересованными в спасении усадьбы лицами и организациями. Приглашаем всех лиц, достигших 18-летнего возраста, стать частью волонтерского движения наследников псковской культуры», - отметили в центре.

Запись в число волонтеров и получение дополнительной информации производится:

  • По телефону: 8(8112)72-35-78
  • Через группу в социальных сетях: http://vk.com/npc_pskov
  • Через координатора волонтёров в Волышово: http://vk.com/valnad

Напомним, в декабре 2018 года были оформлены и поданы заявки для участия в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 гг. Среди заявлений были направлены следующие предложения в отношении Ансамбля зданий усадьбы Строганова в селе Волышово:

  1. Первоочередные противоаварийные и консервационные работы на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Дом Графский)

  2. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта реставрации ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком», (Церковь Спаса)

  3. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта реставрации ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Предварительные работы)

  4. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для проведения первоочередных противоаварийных работ на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Дом графский)

  5. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы по разработке проекта первоочередных противоаварийных мероприятий на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова XVII - XIX вв. с парком» (Домик графини)

  6. Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы для проведения первичных противоаварийных работ на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII - XIX вв. с парком», (Дом управляющего, контора)

В настоящий момент заявки проходят стадию обработки, принятия решений в отношении поддержки заявленных мероприятий.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1781 человек
28.03.2019, 12:320 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко 28.03.2019, 12:300 Юнармейцы Великих Лук выиграли путевки в Международный детский центр «Артек» 28.03.2019, 12:290 Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области 28.03.2019, 12:290 Депутат из Острова скрыл доходы в размере 2,8 млн рублей
28.03.2019, 12:270 Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект 28.03.2019, 12:220 1 апреля откроется выставка фотографий псковского студента «Птицы нашего города» 28.03.2019, 12:180 В Великолукском районе загрязняющую среду компанию «ВСГЦ» оштрафовали на 100 тысяч рублей 28.03.2019, 12:160 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами
28.03.2019, 12:150 В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители 28.03.2019, 12:130 Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» 28.03.2019, 12:110 Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта 28.03.2019, 12:060 Клиентская служба ПФР на Октябрьском проспекте с 1 апреля не будет осуществлять прием граждан
28.03.2019, 11:590 В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин в сельской местности 28.03.2019, 11:590 В Великих Луках несовершеннолетнему продали пиво 28.03.2019, 11:580 «Сообразим на троих»: Развитие ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в «Моглино» 28.03.2019, 11:580 В России резко подскочили цены на авиабилеты
28.03.2019, 11:570 Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева 28.03.2019, 11:550 Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки 28.03.2019, 11:540 Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой 28.03.2019, 11:450 Великолукская пенсионерка стала жертвой  «специалиста коммунальных служб»
28.03.2019, 11:440 Волонтерский лагерь будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля 28.03.2019, 11:350 Ульяна Михайлова: Охват работников коллективно-договорным регулированием в Псковской области недостаточен 28.03.2019, 11:310 Александр Козловский: В Псковской области растет новое поколение инженеров-новаторов 28.03.2019, 11:250 Вопросы демографии обсудили в администрации Великих Лук
28.03.2019, 11:080 Школа звонарей храма святых Жен Мироносиц приглашает псковичей на учебу 28.03.2019, 11:040 Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований 28.03.2019, 10:580 В Доме профсоюзов начал работу форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» 28.03.2019, 10:411 В странах Евросоюза с 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки
28.03.2019, 10:360 Двум псковичкам присвоены звания мастеров спорта по всестилевому каратэ 28.03.2019, 10:190 В Великих Луках проходит городской этап конкурса «Безопасное колесо» 28.03.2019, 10:150 С возложения цветов к бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове 28.03.2019, 10:120 Девушку и ребенка сбил водитель «Шевроле» на пешеходном переходе в Пскове
28.03.2019, 10:040 XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки 28.03.2019, 09:480 Псковская Кадастровая палата навестила ветеранов 28.03.2019, 09:450 В Порховском районе прокурор добился запрета предприятию осуществлять сброс сточных вод в реку 28.03.2019, 09:290 ЖК «Приоритет» предоставляет рассрочку на покупку коммерческих помещений
28.03.2019, 09:209 С думой о «Титан-Полимере» 28.03.2019, 09:190 В Стругокрасненском районе прокуратура добилась компенсации работникам редакции за несвоевременную выплату зарплаты 28.03.2019, 09:150 Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов 28.03.2019, 09:150 Водитель «Ниссана» въехал в столб на проспекте Гагарина в Великих Луках. ФОТО
28.03.2019, 09:050 За сутки в Псковской области зафиксировано 37 палов травы 28.03.2019, 09:010 Утонувший в реке Уза в Порховском районе рыбак не обнаружен 28.03.2019, 08:550 Правительство РФ рассмотрит распределение средств на дорожное строительство в 2019-2021 гг. 28.03.2019, 08:530 Два бесхозных строения сгорели за сутки в Псковской области по вине неустановленных лиц
28.03.2019, 08:360 Благотворительное кукольное театральное представление пройдет в Доме Причта Троицкого собора 7 апреля 28.03.2019, 08:250 Более 300 млн рублей прошли за месяц через СБП Центробанка 28.03.2019, 08:120 В Великих Луках проходят соревнования «Юные олимпионики» 28.03.2019, 08:041 Hyundai заинтересовался покупкой российских заводов Ford
28.03.2019, 07:480 Единый день приема граждан участковыми состоится в Великих Луках 27.03.2019, 23:183 В Псковской области создадут региональный Совет отцов 27.03.2019, 23:010 Выставка «Душа Лога» откроется 30 марта в доме-музее Алтаева 27.03.2019, 22:420 В Бежаницком районе с территории автосервиса угнали иномарку
27.03.2019, 22:350 Концерт «Римский-Корсаков и русская народная песня» прошел в Псковском колледже искусств 27.03.2019, 22:301 Около 90 нарушителям грозит штраф за нарушения запрета выхода на лед Псковско-Чудского озера 27.03.2019, 22:231 На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение - Борис Елкин 27.03.2019, 22:190 Проект музейщиков «Михайловского» вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»
27.03.2019, 21:550 Житель Бежаницкого района осужден за незаконное проникновение в жилище с целью распития спиртного 27.03.2019, 21:346 Россия списала Киргизии госдолг в 240 млн долларов и безвозмездно предоставит еще 30 млн 27.03.2019, 21:130 Жителю Псковской области назначили 300 часов обязательных работ за угрозу матери убийством 27.03.2019, 20:520 Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю
27.03.2019, 20:331 Министр культуры: памятники Пскова войдут в список ЮНЕСКО не позднее 2020 года 27.03.2019, 20:230 Александр Серавин опроверг слухи о своем возвращении в Псковскую область в качестве политтехнолога 27.03.2019, 20:114 Фотофакт: И целой парковки мало... 27.03.2019, 19:500 Суд арестовал бывшего министра Михаила Абызова на два месяца
27.03.2019, 19:432 Российский мэр принял присягу под марш из «Звездных войн» 27.03.2019, 19:241 28 марта в Пскове стартуют XXXIII Кикоинские чтения 27.03.2019, 19:060 Михаил Абызов назвал обвинения в хищении 4 млрд рублей попыткой давления на него 27.03.2019, 18:500 24 новых контейнерных площадки для мусора появятся на кладбищах в Орлецах
27.03.2019, 18:300 Татьяна Кириленок станет общественным помощником губернатора по вопросам бизнеса 27.03.2019, 18:060 В рамках «Недели экологии» прошла экскурсия в зоологический музей ПсковГУ 27.03.2019, 17:550 28 марта в Псковской области ожидаются небольшие осадки 27.03.2019, 17:460 Медицинский работник получил 50 тысяч компенсации за сломанную руку
27.03.2019, 17:370 Юных жителей Псковской области пригласили принять участие в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева  27.03.2019, 17:301 Министры и вице-премьеры станут кураторами отстающих регионов России 27.03.2019, 17:220 Николай Рассадин о проблемах предпринимателей, потребительской активности и «Титан-Полимере» 27.03.2019, 17:130 Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.