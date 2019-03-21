Общество

В Великолукском районе загрязняющую среду компанию «ВСГЦ» оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Великолукском районе управление Росприроднадзора по Псковской области оштрафовало компанию «ВСГЦ» на 100 тысяч рублей, за нарушение законодательства об отходах производства. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в природоохранной прокуратуре. Постановление о привлечении к административной ответственности вынесли 25 марта. Компания нарушила статью 8.2. КоАП РФ.

Источник: pixabay.com

Управление же 14 марта направило в адрес гендиректора компании предписание о необходимости проведения мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды, связанного с размещением отходов животноводства на рельеф почвы.