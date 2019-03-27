Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Выпуск традиционно проведут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко. Как обычно по четвергам, ведущие обсудят наиболее актуальные и резонансные темы последней недели. В частности, сегодня в центре их внимания будет развитие ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

Телефон прямого эфира - 56-73-72.