Общество

Юнармейцы Великих Лук выиграли путевки в Международный детский центр «Артек»

25 марта стало известно, что отряд юнармейского поста №1 СОШ №1 (детского объединения «Юнармеец» ДДТ им. Александра Матросова) стал победителем конкурсного отбора в рамках тематической программы «Герои нашего времени». 5 юнармейцев награждены бесплатными путевками в Международный детский центр «Артек» на 5-ю смену с 4 мая по 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

Юнармейцы принимали участие в таких конкурсных заданиях как, «Музейная экспозиция», «Вахта памяти», увековечение памяти погибших защитников Отечества, восстановление судеб пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны, приведение в порядок обелисков, мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга, изучение и пропаганда истории боевой славы своей мало Родины.

Тематическая общеобразовательная программа «Герои нашего времени» предусматривает проведение слета детских поисковых отрядов, постов памяти, активистов музейной работы, волонтеров, участников гражданско-патриотического движения городов воинской славы России в международном детском центре «Артек». Организаторами данной программы являются Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена славы города Москвы и Московской области при поддержке Союза городов воинской славы.