Общество

В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора

Островская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы, являющейся сиротой, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Островского района не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время снимать квартиры.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора обратился в суд об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в городе Остров.