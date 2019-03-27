В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора

Островская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы, являющейся сиротой, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Островского района не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время снимать квартиры.
В связи с этим заместитель межрайонного прокурора обратился в суд об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.
Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность.
В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в городе Остров.