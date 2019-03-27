Общество

В островской организации выявлены нарушения в сфере оборота оружия

Островская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Балтийском Центре охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При проверке выявлен факт хранения оружия совместно с патронами в одном сейфе, что запрещено. Изучение сейфов, в которых хранятся патроны, показало несоответствие их количества сведениям, имеющимся в книге учета патронов.

По итогам проверки заместителем межрайонного прокурора в адрес руководителя организации внесено представление, в рамках рассмотрения которого приняты меры по устранению нарушений, проведен дополнительный инструктаж с работниками, виновному лицу объявлен выговор.