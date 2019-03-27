Общество

Аквапарк «Акваполис» приглашает детей весело провести каникулы

Уже сотни юных псковичей провели время в аквапарке «Акваполис» в рамках отдыха на каникулах.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аквапарке, ребята и взрослые смогли активно отдохнуть в аквапарке, а также принять участие в акваиграх и увлекательном квесте. Каникулы продолжаются, и специально для тех, кто ищет незабываемых эмоций, - аквапарк одно из лучших мест для отдыха на каникулах.



Ведь аквапарк это: детский городок, водные горки и семейный слайд, бани и сауны на любой вкус, большая акватория бассейна, кафе и водный бар и многое другое.

Также завтра в рамках развлекательной программы для гостей пройдут увлекательные мероприятия: в 12.30 - акваигры, а в 14.30 - увлекательный квест.



Напоминаем, что «Карта гостя» не действует в период весенних каникул с 23 по 31 марта.

Подробности на сайте aqua.aquapolis60.ru или по тел. 701-101