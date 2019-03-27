Общество

Если мы вынудим «Титан-Полимер» уйти из Псковской области, наш инвестиционный климат будет испорчен - Александр Котов

Общественный резонанс, возникший вокруг строительства завода «Титан», который базируется по сути на домыслах и предположениях, может привести к тому, что инвестиционный климат Псковской области будет восприниматься инвесторами негативно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в рамках парламентского часа 31-й сессии областного Собрания депутатов высказал председатель регионального парламента Александр Котов.

«Нам нужно поддерживать инвесторов, а не вставлять палки в колеса. Мы сейчас выгоним "Титан-полимер", и они найдут себе площадку в другом регионе. Какой у нас в этом случае будет инвестиционный климат, если об этом узнают другие инвесторы в России или даже во всем мире? От нас шарахаться будут, как черт от ладана», - высказался он.

Александр Котов подчеркнул, что, пока разговор о планах якорного арендатора ОЭЗ «Моглино» носят по большому счету беспредметный характер. «Проекта нет. Мы не знаем, какое будет установлено оборудование, какие к нему будут предъявляться требования. Мы не видим никаких цифр, кроме проектной мощности. Есть предложения организовать общественные слушания, но что мы на них будем слушать? Лекции о том, как производить ПЭТФ-гранулы? Нужно опираться на конкретные цифры, а не на внутренние ощущения. Люди даже не понимают, что у нас собираются строить. Нередко заблуждаются, выступают против нефтехимического завода. И на митингах им никто ничего не объясняет, потому что их организаторы преследуют свои политические цели», - отметил в своей выступлении спикер регионального парламента.

Он напомнил, что депутаты обладают контрольными полномочиями. «Мы имеем право спросить с органов исполнительной власти, как они выполняют взятые на себя договоренности и обязательства», - подчеркнул Александр Котов.

Он призвал коллег занимать конструктивную позицию, поскольку, по его словам, люди справедливо просят донести до них объективную информацию.