Общество

Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет

Лидер Псковского областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова призвала коллег по заксобранию внимательнее относиться к мнению людей по поводу проекта строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 31-й сессии Псковского областного Собрания.

Она напомнила, что максимум, который смогли собрать организаторы митинга против повышения пенсионного возраста, - это 300-400 человек, а на митинг против строительства завода «Титан-Полимер» вышло уже не менее 500-600 человек. «Поэтому я прошу депутатов внимательнее относиться к мнению людей, а это не только жители Завеличья или города Пскова, но и четырех волостей Псковского района», - добавила Ульяна Михайлова.

Она отметила, что сегодняшнее выступление по проекту строительства химкомбината под Псковом в рамках парламентского часа - это «совершенно неинформативные и бездоказательные картинки».

«Когда человек чего-то не понимает, он ожидаемо говорит нет. Давайте проведем совместные мероприятия, встречи с гражданами во дворах. И тогда не придется никого пинать, критикуя за политический популизм. Население на самом деле против, и его не нужно подогревать», - высказалась Ульяна Михайлова.

Кроме того, лидер Псковоблсовпрофа предложила подумать о некой системе страхования в случае возникновения аварийных ситуаций - форс-мажорных обстоятельств, при которых могут возникнуть риски для здоровья и имущества местных жителей.

«Вместо того, чтобы настроить население на конструктивный диалог, некоторые депутаты настраивают их на протест. Если половина депутатов выскажется против строительства завода, на улицы города могут и 5000 жителей выйдет», - парировал спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

По его словам, Псковское областное Собрание сделает все возможное, чтобы представленный проект соответствовал всем требованиям к экологии, а все возможные риски были сведены к минимуму. «Мы же не враги сами себе, мы же проживаем на этой территории», - подчеркнул он

Александр Котов напомнил, что для проекта будет проведен обязательный строительно-технический надзор, а также экологический. «Люди, которые подписывают эти акты, будут нести уголовную ответственность, если что-то пойдет не так», - заключил спикер регионального парламента.

Депутат Алексей Севастьянов в свою очередь подчеркнул, что всех, кто высказывается против строительства завода, он действительно считает популистами, которые подливают масла в огонь, устраивая саботаж. «Мы имеем право остановить эту стройку в любой момент, но для принятия таких решений необходимо мнение специалистов, а не дилетантов. Давайте разговаривать со специалистами, а не бегать за теми, кому и сказать-то нечего», - призвал он.

Кроме того, Алексей Севастьянов обвинил оппозицию в непоследовательности - то критикуют, что никто не приходит в ОЭЗ «Моглино», то теперь высказываются против крупного инвестпроекта.