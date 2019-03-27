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Общество

В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади

28.03.2019 13:38|ПсковКомментариев: 0

С начала года государственные инспекторы территориального управления Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля пресекли шесть попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В пунктах пропуска на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации (МАПП «Убылинка», МАПП «Бурачки», МАПП «Лудонка») должностные лица управления изъяли 82,2 килограмма яблок, картофеля, репчатого лука и моркови. Граждане пытались ввезти овощи и фрукты с нарушением требований законодательства в сфере карантина растений: без предоставления фитосанитарного сертификата и массой более пяти килограммов.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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