Общество

Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин

В Псковской области растет количество обращений граждан в органы МВД России. Так, в 2018 году поступило свыше 199 обращений от жителей региона и порядка 390 раз граждане приходили на личный прием к руководству. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

Он отметил, что рост количества обращений составил 6%, и связал этот показатель с высоким уровнем доверия граждан органам внутренних дел.

Это, по словам Юрия Инстранкина, подтверждают и результаты опросов. Так, на вопрос «Считаете ли вы себя защищенным» свыше 61% жителей Псковской области ответили положительно, что соответствует 6-му месту среди 85 субъектов РФ. На вопрос «Доверяете ли вы органам внутренних дел по охране жизни и имущества» утвердительно ответили свыше 54% , и это 5-е место в РФ.

Юрий Инстранкин подчеркнул, что в 18 муниципальных образованиях Псковской области отмечается снижение уровня преступности в 2018 году. При этом на 3% вырос показатель общей раскрываемости преступлений и составил 63,3%.

Всего в 2018 году на территории Псковской области зарегистрировано 7963 преступления, что на 3,8% меньше, чем за 2017 год (СЗФО: -2,5%; Россия: -3,3%).

В среднем по области ежемесячно регистрировалось около 664 преступлений (2017 год – 690).

Уровень преступности – 1 240 преступлений на 100 тыс. населения, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – 316,6 преступлений.