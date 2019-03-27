Общество

147 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъято Роспотребнадзором из оборота в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области осуществляет государственный контроль в отношении предприятий – изготовителей хлеба и хлебобулочных изделий, а также в отношении организаций, реализующих хлеб и хлебобулочную продукцию по соблюдению ими обязательных требований законодательства о техническом регулировании, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей с проведением лабораторных исследований продукции по показателям качества и безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Роспотребнадзоре.

За 2018 год по физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано 310 проб мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий, по микробиологическим показателям исследовано 776 проб. Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 4,6% исследованных проб, по физико-химическим показателям несоответствие выявлено в - 1,6%. Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов, микотоксинам не выявлено. Наличие ГМО, радиоактивных веществ в пробах мукомольно- крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделиях не обнаружено.

По всей выявленной нестандартной продукции специалистами управления применялись меры административного воздействия, из оборота изъято 75 партий в количестве 147 килограммов некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности реализуемых на потребительском рынке области хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.