Общество

Каждое второе преступление в Псковской области совершается пьяными, каждый 20-й преступник - подросток

Наиболее активно в преступную деятельность в Псковской области вовлечены лица, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления. В основном преступления в регионе совершают мужчины, доля женщин-преступниц составила 16,6%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

Согласно озвученным данным, практически каждое второе выявленное лицо совершило преступление в Псковской области в состоянии алкогольного опьянения, каждое шестое - в составе группы.

Примерно каждый двадцатый преступник, выявленный органами внутренних дел в 2018 году, являлся несовершеннолетним (5,1%). Количество несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии опьянения, по сравнению с 2017 годом увеличилось с 15 до 20.

При этом сократилось на 13,5% число несовершеннолетних, совершивших преступления в группе по предварительному сговору; снизилось число подростков, совершивших преступления в группе по предварительному сговору вместе со взрослыми - на 3,4%.

По данным органов внутренних дел, 46 подростков на момент совершения преступления состояли на учете, а 67 лиц, не достигших возраста 18 лет, совершили преступления повторно.

Добавим, что на территории области постоянно проживает 116 420 несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 14 до 17 лет - 23 009.