Общество

Количество «бытовых» преступлений в Псковской области сократилось на 7,7%

В Псковской области отмечается тенденция к снижению преступных посягательств в отношении лиц, не достигших 18 лет, на 6,3%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений данной категории - на 4,3%. При этом количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, несколько выше уровня прошлого года (+1,1%). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

По данным УМВД России по региону, число лиц, ранее судимых за совершение преступлений, возросло на 6%, лиц, чьи действия признаны рецидивом, увеличилось на 9,5%, опасным рецидивом - на 15%, особо опасным рецидивом - на 4,8%. На профилактических учетах состоит 5 699 лиц различных категорий.

Количество преступлений, совершенных лицами, состоящими под административным надзором, снизилось на 3,1%. Уменьшилось и количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения - на 2,7%. В то же время возросло количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения - с 25 до 71.

Общее число преступлений, совершенных на бытовой почве, сократилось на 7,7%. В тоже время возросло общее количество преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - на 21,6%.

Всего в текущем году 366 (-10,9%) лиц совершили преступления на бытовой почве, из них 255 (-18,8%) - в состоянии алкогольного опьянения.