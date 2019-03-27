Общество

В Псковской области стали реже убивать, но чаще грабить

В Псковской области сократилось количество убийств, изнасилований, умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

По его словам, в числе преступлений против личности сократилось количество убийств (-25,4%), изнасилований (-63,6%), умышленных причинений легкого вреда здоровью (-8,8%), побоев (-78,4%), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (-12,1%).

Одновременно возросло число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+14,1%), при этом на 20% сократилось количество фактов со смертельным исходом. Отмечается рост умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (+1,4%).

Фактов совершения убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью по мотивам межнациональной и религиозной розни в анализируемый период не зарегистрировано, заверил Юрий Инстранкин.

При этом он отметил, что основная доля преступлений, совершаемых на территории Псковской области, приходится на преступления против собственности, их доля в общем массиве преступности составляет 53,5% или 4 258 преступлений.