Общество

Серию контрольных закупок алкоголя в неустановленное время проведут псковские либерал-демократы

Серию контрольных закупок алкоголя после 21.00 проведут псковские либерал-демократы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков по итогам доклада начальника УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин о криминальной обстановке в регионе по итогам 2018 года.

«К нам идут жалобы на так называемые «разливайки» и факты продажи алкоголя в вечернее и ночное время после 21.00. Такие магазины были, есть и будут», - сообщил Антон Минаков, заметив, что члены ЛДПР начали отработку таких обращений. В частности, его возмутило, что в первой же торговой точке на улице Яна Фабрициуса, где торгуют алкоголем в ночное время, продавец сказала, что «все нормально», поскольку их «крышует полиция». «Я этому не поверил», - сообщил Антон Минаков и предложил полиции объединить усилия.

В частности, он сообщил, что ЛДПР планирует провести серию контрольных закупок алкоголя с целью выявления фактов продажи алкоголя в неустановленное время. Юрий Инстранкин выразил готовность к сотрудничеству.