Общество

Чаще всего в прошлом году в Псковской области похищали деньги, телефоны и бытовую технику

Чаще всего кражи в Псковской области совершают в общественных местах - 34,4% от всех краж. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

Он отметил, что сокращение общего количества имущественных преступлений обусловлено снижением числа зарегистрированных краж в 2018 году (-8,9%). Количество квалифицированных краж уменьшилось на 10,4%.

На 20,6% сократилось количество краж транспортных средств, в том числе автомобилей - на 22,5% (80-62).

Больше всего краж совершено в общественных местах - 1026 или 34,4%, из квартир, частных домов - 374 (12,5%), со складов и магазинов - 325 (10,9%), из автомобилей - 213 (7,1%), из дачных домов - 162 (5,4%), из подъездов - 140 (4,7%), из гаражей - 164 (5,6%).

Чаще всего в течение 2018 года похищались российские рубли - 20,1%, мобильные телефоны - 12,4%, теле-видео-радиоаппаратура, бытовая техника - 8,9%, сборочные единицы и детали автомобилей - 8,9%, велосипеды - 6,6%, транспортные средства - 3,9%, цветные, черные металлы - 3,9%, продукты питания - 3,5%, вычислительная, оргтехника - 2,5%.

При этом, по результатам прошедшего года в Псковской области отмечается тенденция снижения количества зарегистрированных мошенничеств (-9,5%), разбойных нападений (-18,6%) и грабежей (-15,1%). Снизилось и число хищений транспортных средств (-20,6%), в том числе автомобилей (-22,5%), а также угонов транспортных средств - на 25%.