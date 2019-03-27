Общество

Свыше 1600 правонарушений выявлено благодаря 84 камерам видеонаблюдения в Пскове

В Псковской области сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Большинство «уличных» преступлений совершено в вечернее и ночное время суток, по вторникам, четвергам и субботам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

Он рассказал, что в 2018 году УМВД продолжено взаимодействие с администрацией Псковской области по внедрению в правоохранительную деятельность современных технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В настоящее время на улицах Пскова установлено 84 камеры видеонаблюдения (на 90 изображений), в Великих Луках - 8. При этом с использованием камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Пскова выявлено 1 612 административных правонарушений и 1 преступление, в г. Великие Луки - 11 административных правонарушений.

Также Юрий Инстранкин сообщил, что на территории Псковской области во всех 26 муниципальных образованиях создана 31 народная дружина общей численностью 487 дружинников. В 2018 году более 800 дружинников приняли участие в охране общественного порядка при проведении 250 массовых мероприятий.

При этом он обратил внимание, что финансирование деятельности народных дружин осуществляется только в 13 муниципалитетах из 26 (Псков, Великие Луки, Великолукский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пушкиногорский, Пыталовский районы).