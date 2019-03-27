Общество

Оповещать об истечении срока хранения оружия посредством СМС предложил депутат Валерий Василевский

Оповещать владельцев оружия об истечении срока хранения оружия посредством СМС-сообщений предложил депутат Псковского областного Собрания Валерий Василевский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он высказал на сессии регионального парламента в адрес начальника областного УМВД России Юрия Инстранкина.

«Многие владельцы оружия попросту забывают, что у них скоро истекает срок хранения оружия. Многие ведомства используют СМС-оповещение. Возможно ли такое в полиции - допустим, за месяц до окончания сроков действия прав на оружие присылать уведомление?» - спросил депутат у Юрия Инстранкина.

Начальник УМВД России по Псковской области пообещал взять это предложение в работу, признав, что и сам порой поздно вспоминает, что срок водительских прав заканчивается.