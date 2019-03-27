Общество

Центр поддержки малого и среднего бизнеса по решению суда вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей

Центр поддержки малого и среднего предпринимательства вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей после проверки региональной Счетной палаты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщила председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

«По результатам проверки в рамках проверочных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства обнаружены нарушения более чем на 12 млн рублей. После рассмотрения в Арбитражном суде мы выиграли 10 млн рублей, и они эти деньги в бюджет возвращают», - уточнила она.

Марина Хохлова подчеркнула, что отсутствие порядка по предоставлению субсидий или отсутствие соглашений - это уже нарушение.

Кроме того, она отметила, что в Псковской области выстроена система муниципального контроля в каждом районе и двух городах.

«В Псковской области наблюдается тенденция к лучшему - нарушений становится меньше», - заключила она.