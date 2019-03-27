Общество

УМВД России по Псковской области будет повышать эффективность работы службы участковых

УМВД России по Псковской области будет повышать эффективность работы службы участковых. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

«Я объехал почти все участковые пункты, все хотят работать, но хочется повысить эффективность, чтобы они были пооперативнее, попрофессиональнее. Рабочие места, средства связи и машины для этого есть, связь с общественными организациями тоже есть. Добиваемся, чтобы служба участковых работала с населением более эффективно», - сообщил начальник управления.

Наряду с этим он отметил некий «недокомплект» в службе участковых полицейских. В определенной степени это связано с ужесточением требований при наборе сотрудников, в том числе по состоянию здоровья.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Виктор Антонов поинтересовался у Юрия Инстранкина перспективами создания в регионе полиции общественной безопасности, на что тот напомнил, что разговор об этом шел с момента начала реформы МВД 2011 года. Сегодня такая служба по сути существует в составе подразделений ведомства.