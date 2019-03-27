Общество

Депутаты регионального парламента утвердили новые полномочия органа охраны объектов культурного наследия в Псковской области

Около 600 объектов культурного наследия в Псковской области могут получить таблички - информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует либо неизвестен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую возможность предоставляет законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области», который сегодня, 28 марта, в двух чтениях, приняли депутаты регионального парламента.

Ранее на заседаниях парламентских комитетов председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева пояснила, что законопроект разработан с целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

В документе за органом охраны объектов культурного наследия закрепляются полномочия по выдаче уведомлений о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах территории исторического поселения.

Также законопроектом предлагается отнести к полномочиям органа охраны объектов культурного наследия установление информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует либо неизвестен. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на изготовление и установку информационных надписей потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

«В случае нарушений внешнего облика памятников культурного наследия такая табличка дает возможность обратиться в суд, если ее нет, процедура становится сложнее. Мы знаем, что на территории Псковской области достаточно серьезное количество памятников требуют серьезных ремонтных работ, и слышим справедливые замечания о том, что «табличка мало что решает». Тем не менее, я вас уверяю, что в нормативном плане, наличие таких табличек очень важно», - обозначала ранее Елена Яковлева.

Еще одно новое полномочие, которое добавляется законопроектом, - отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам.

Также дополняются полномочия областного Собрания депутатов: согласно законопроекту законодательный орган будет вправе не только устанавливать, но и изменять и прекращать существование зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

«Объектов муниципального значения на территории Псковской области пока нет, но предусмотреть такую возможность все равно стоит», - добавила Елена Яковлева.

Реализация указанных полномочий предполагается в рамках основного мероприятия 2.4 «Реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории области».

Указанная программа продлена до 2024 года.